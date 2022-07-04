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بلحيق: تجمع شباب المنطقة الشرقية يدعم مجلس النواب ضد «المؤامرات»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 09:38 مساء
بلحيق: تجمع شباب المنطقة الشرقية يدعم مجلس النواب ضد «المؤامرات»
رئيس مجلس النواب يلتقي تجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية. (موقع مجلس النواب)
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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، تجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن التجمع «أكد خلال اللقاء دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب ومبادرة السلام التي أطلقها»، كما «دان واستهجن التجمع الاعتداء على مقرات الدولة وعلى رأسها مقر مجلس النواب بمدينة طبرق».

بليحق: التجمع الشبابي أكد «دعمه اللامحدود لمجلس النواب ضد المؤامرات»
وشدد التجمع، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أنه «مع خروج الشعب في التظاهرات للمطالبة بحقوقه المشروعة، ولكن بالطرق السلمية دون المساس بمقدرات الوطن»، بالإضافة إلى مطالبتهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين «دعمهم الكامل واللامحدود لمجلس النواب وللمؤسسة العسكرية ضد المؤامرات التي تُحاك ضدهما من أصحاب الفكر المتطرف».

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وشهدت عدة مدن ليبية تظاهرات الجمعة الماضية اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تخللتها أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها.

جانب من لقاء رئيس مجلس النواب بتجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية. (موقع مجلس النواب)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب بتجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية. (موقع مجلس النواب)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب بتجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية. (موقع مجلس النواب)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب بتجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية. (موقع مجلس النواب)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب بتجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية. (موقع مجلس النواب)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب بتجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية. (موقع مجلس النواب)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب بتجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية. (موقع مجلس النواب)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب بتجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية. (موقع مجلس النواب)
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