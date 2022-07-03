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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعلق على التطورات الأخيرة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 07:39 مساء
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعلق على التطورات الأخيرة في ليبيا
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي. (الإنترنت)
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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، اليوم الأحد، عن دعمه «المطالب الشعبية لحياة أفضل» في ليبيا، مؤكدًا أنه يتابع باهتمام بالغ تطور الأحداث بليبيا.

وأشار فكي، في بيان، إلى تأييده «حرص الحراك الشعبي على ضرورة الإسراع بالخروج من الأزمة الخطيرة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات».

وحث رئيس المفوضية الحراك الشعبي الذي وصفه بـ«المشروع» على «احترام سلامة الأفراد والممتلكات العمومية والخصوصية».

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خارطة الطريق الأفريقية
ولفت إلى «دعم الأطراف الليبية خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية واستعدادها الانخراط فيها حسب ما قدمته إليهم أخيرًا البعثة الأفريقية المشتركة تحت إشراف اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي»، مؤكدًا ضرورة «تملك الشعب الليبي للمصالحة وجعلها جامعة لا إقصاء فيها».

جاء بيان رئيس المفوضية الأفريقية تعليقًا على التظاهرات التي خرجت في عدة مدن ليبية، منها طرابلس وطبرق وسبها أول من أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.

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