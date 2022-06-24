رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه الكامل لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، عن دعمه الكامل لملف مشروع المصالحة الوطنية من أجل بناء الاستقرار والسلام في ليبيا.

وحسب بيان صادر عن الخارجية، أكد موسى فقي «دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتحقيق مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن».

وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية. وأثنت وزيرة الخارجية على جهود وتعاون رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدائم مع حكومة الوحدة الوطنية؛ كما أشادت بأهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة الوطنية والذي سيعود على الليبيين بالأمن والاستقرار والازدهار.

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ويوم الخميس، دشن المجلس الرئاسي الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية خلال مؤتمر بالعاصمة طرابلس، وتتناول الرؤية عدة محاور، من أبرزها «جذور الصراع»، ومن تحته عدة عناوين تتعلق بـ«الهوية الوطنية ونظام الحكم واللامركزية والعدالة الانتقالية».

كما تطرح خمسة مبادئ حاكمة لتحقيق المصالحة تتلخص في «معالجة جذور الصراع وتحقيق سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة وإعطاء الأولوية للصالح العام ودمج كافة مشاريع التصالح في إطار واحد».