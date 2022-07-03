عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن الخلاف بشأن المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يتعلق بترشح مزذوجي الجنسية والعسكريين، بينما رفض مقترح سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند بشأن الانتخابات.

وقال عقيلة في لقاء مع قناة «الحدث»، مساء السبت: «لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات»، وتابع: «ولم أغير اتفاقي خالد المشري»، ومضى موضحا: «أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة».

واستكمل: «لا إقصاء لأحد، ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون»، وأكد عقيلة رفض «تدخل» السفير الأميركي في الشأن الليبي، موضحا أن مقترحه بشأن الانتخابات «دعوة لاستمرار الانقسام».

وأكد عقيلة ضرورة عرض القاعدة الدستورية للانتخابات للاستفتاء الشعبي، وقال: «كان هناك خلافا حول ثماني مواد بشأن الدستور، واقترحت أن يستفتى الليبيون فيها»، وشدد على ضرورة عدم تدخل أي سلطة تنفيذية في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

المشري: عقيلة قال لي حرفيا نتفق معكم على عدم ترشح مزدوجي الجنسية

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الخميس، في تصريحات للصحافة في ختام اجتماع جنيف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة أن هناك «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».

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لكن المشري قال في كلمة، الجمعة، إن «عقيلة صالح قال لي حرفيا نتفق معكم على عدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيدا للتوقيع عليها ليلا قبل الخروج في مؤتمر صحفي في اليوم التالي.. لكننا فوجئنا ليلا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع».

وأضاف المشري أن «عقيلة برر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأن البلد يمر بظروف استثنائية وهناك من يحمل جنسيتين ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد»، لافتا إلى أن المجلسين ما زالا «في حالة تواصل وربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيلة صالح بعد عيد الأضحى لمناقشة الخلافات»، وهو ما أعلنته رئاسة مجلس النواب في بيان مساء الخميس.

نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات في ظل الحكومتين بليبيا

والثلاثاء، قال السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، في مقابلة مع وكالة «رويترز» إنه «يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين»، مضيفًا أن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة موقتة.

وأكد نورلاند أنه متفائل بأن محادثات جنيف ربما تنهي الأزمة، «لكن توجد سبل للمضي قدمًا بعيدًا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة»، وأوضح أنه يمكن للحكومتين في ليبيا أن تقودا «بشكل منفصل» نحو انتخابات عامة، مضيفًا «واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة.. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط».