هيئة شؤون الحج تنفي موافقة السعودية على زيادة عدد الحجاج الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

نفت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ما يتردد عن موافقة السلطات السعودية على زيادة عدد الحجاج الليبيين المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت: «ننفي نفيًا قاطعًا وصول أي معلومات بشأن هذه الزيادة وعددها حتى هذه اللحظة»، موضحة أنها ستعلن عن هذه الموفقة بزيادة العدد حال حدوثها.

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وأشارت إلى أن أغلب أفواج الحج الليبية وصلت إلى المملكة العربية السعودية، موجهة الشكر إلى جميع اللجان التي ساهمت في تقديم الخدمات للحجاج.

وفي 25 يونيو الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحمُّل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج وتخصيص 200 مليون دينار لتغطية نفقات الحج للعام الجاري.