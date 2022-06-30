بعثة الحج تتابع مع جهات سعودية الترتيبات للمشاعر المقدسة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس بعثة الحج الليبية المكلف رمضان الفرد، مع نائب رئيس القطاع بشركة مطوفي حجاج الدول العربية في السعودية ياسر السباعي، مناقشة آخر الترتيبات والتجهيزات في مخيمات المشاعر المقدسة «عرفات ومنى».

وجاء ذلك في اجتماع موسع، اليوم الخميس، بحضور رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية وعدد من أعضاء لجان البعثة، حيث تطرق إلى البرنامج العام المتعلق بالتموين في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى مخاطبة إدارة المرور بمكة المكرمة بشأن منح تصاريح خاصة بموقف الحافلات الواقع خلف مخيم الحجاج الليبيين مباشرة.

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من جانبهم، أكد المسؤولون عن نصب مخيمات الحجاج بمنى وعرفات، تلافي الملاحظات التي قدمتها لجنة المشاعر المقدسة عقب زيارة ميدانية في وقت سابق، مبدين استعدادهم للتعاون الكامل مع لجنة المشاعر لتذليل كل الصعوبات والعراقيل.