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أول فوج حجاج من طبرق يغادر إلى الأراضي المقدسة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 28 يونيو 2022, 09:47 صباحا
أول فوج حجاج من طبرق يغادر إلى الأراضي المقدسة
الحجاج قبيل استقلال الرحلة من مطار طبرق إلى الأراضي المقدسة، 28 يونيو 2022، (الإنترنت)
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غادر أول فوج حجاج من طبرق إلى الأراضي المقدسة فجر اليوم الثلاثاء.

وانطلقت الرحلة الجوية من مطار طبرق الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وعلى متنها 147 من حجاج بيت الله الحرام.

وقال مسؤول تنسيقية الحج والعمرة بطبرق، جمال أمهلهل، إن إدارة المطار وفرت المواصلات لنقل الحجاج، حيث أتى بعضهم من المناطق المجاورة للمدينة، كما استضافتهم حتى انطلاق رحلتهم، بالتعاون مع شبيبة الهلال الأحمر طبرق وكشاف ومرشدات طبرق.

3 آلاف و531 ليبيا يؤدون مناسك الحج
والسبت الماضي، غادر أول فوج من الحجاج الليبيين مطار معيتيقة قاصدين الأراضي المقدسة، ويضم 250 حاجا.

- أول فوج من حجاج بيت الله الحرام يغادر مطار معيتيقة

وفي 7 مايو الماضي، أكدت هيئة شؤون الحج أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) سيكون 3 آلاف و531 حاجا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد. وحددت المملكة العربية السعودية نسبة الحجاج عموما بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عاما.

الحجاج وعدد من أفراد الكشاف طبرق.
الحجاج وعدد من أفراد الكشاف طبرق.
الحجاج يستعدون لاستقلال الرحلة.
الحجاج يستعدون لاستقلال الرحلة.
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