المنقوش تبحث مع السفير الجزائري مستجدات العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب السفير الجزائري لدى ليبيا ليمان شنين، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده لجهود وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية في تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك خلال لقاء مع وزيرة الخارجية يحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، فقد بحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا. من جهتها ثمنت المنقوش موقف الجزائر الشقيق الداعم والمساند للشعب الليبي.

وفي 12 يونيو، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن الشعب الليبي لديه ما يكفيه من الاعتقاد والقناعة بأن الجزائر وتونس سوف تعملان لتمكينه من استرجاع كافة أسباب الاستقرار والتنمية، وذلك بعد الاجتماع الوزاري التشاوري التونسي-الجزائري-الليبي، المنعقد بتونس.