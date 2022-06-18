خلال اتصال هاتفي.. الرئيسان الجزائري والفرنسي يناقشان ملفي الساحل والوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية السبت، عن رغبتهما في «تعميق» العلاقات بين البلدين، وفق ما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.

وتناول الرئيسان خلال المكالمة «العلاقات الثنائية، مؤكدين عزمهما على تعميقها، لا سيما بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون، لعهدة جديدة»، وفق المصدر نفسه، بحسب «فرانس برس».

ملفا الساحل والوضع في ليبيا

كما تناول تبون وماكرون «عدة ملفات، على رأسها ملفا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك». وتأتي المكالمة عشية الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية الفرنسية.

- تبون: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم

- إكليل باسم ماكرون أمام نصب الكاتب مولود فرعون في الجزائر

وكان الرئيس الجزائري هنأ إيمانويل ماكرون نهاية أبريل بتجديد انتخابه «الباهر» ودعاه إلى زيارة الجزائر لتعزيز العلاقات بعد الأزمة الدبلوماسية الخطرة بين البلدين. وتحاول فرنسا والجزائر منذ أشهر إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما بعد طي صفحة الأزمة.

تصريحات ماكرون

واستدعت الجزائر سفيرها في باريس في أكتوبر ردًا على تصريحات لماكرون اعتبر فيها أن الجزائر أقامت بعد استقلالها العام 1962 إثر 132 عامًا من الاستعمار الفرنسي، «ريعًا للذاكرة» كرسه «نظامها السياسي-العسكري». وعاد السفير إلى فرنسا في 6 يناير.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي، حينها جان إيف لودريان، خلال زيارة خاطفة للجزائر منتصف أبريل على أن «لا غنى» عن التعاون بين البلدين من أجل استقرار المنطقة.