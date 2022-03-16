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إكليل باسم ماكرون أمام نصب الكاتب مولود فرعون في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 12:35 مساء
إكليل باسم ماكرون أمام نصب الكاتب مولود فرعون في الجزائر
صورة لمواجهات بين قوات الأمن في الجزائر ومتظاهرين أوروبيين رافضين لسياسات الجنرال ديغول بشأن الجزائر، 10 ديسمبر 1960 (أ ف ب)
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وضع السفير الفرنسي لدى الجزائر، الثلاثاء، باسم الرئيس إيمانويل ماكرون إكليلا من الزهور تخليدا لذكرى الكاتب الجزائري مولود فرعون الذي اغتالته قبل 60 عاما منظمة الجيش السري المناهضة لاستقلال الجزائر.

ورافق السفير فرنسوا غوييت وزير المجاهدين (المحاربين القدامى) وذوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة الذي وضع بدوره إكليلا من الزهور أمام اللوحة التذكارية المخلدة لاغتيال الكاتب الشهير الواقع بموقع قتله في بن عكنون بمرتفعات الجزائر العاصمة، وفق «فرانس برس».

وكانت مجموعة أعلنت أنها تابعة للجيش السري عمدت في 15 مارس 1962، أي قبل أربعة أيام من توقيع اتفاقات إيفيان التي جرى بموجبها التوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى اتفاق على الاستقلال، إلى اغتيال المعلم والروائي الشهير الرافض للعنف الذي كانت تربطه صداقة بالكاتبين الفرنسيين ألبير كامو وإيمانويل روبليس.

وكان فرعون مع زملائه الخمسة الذين اغتيلوا في وضح النهار مسؤولين عن مراكز اجتماعية-تعليمية يعملون من خلالها على محو الأمية والتدريب وتعزيز صحة الجزائريين.

وكانت منظمة الجيش السري ترتاب في هذه المراكز وترى فيها بؤرا استقلالية ورمزا للتقارب بين المجتمعين.

وقال غوييت في المناسبة «أرادني الرئيس ماكرون أن أضع اليوم باسمه إكليلا من الزهور تخليدا لذكرى هؤلاء الأساتذة الستة الذين اغتيلوا في 15 مارس 1962 قبل بضعة أيام من وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاقيات إيفيان».

وأضاف «لقد شاء رئيس الجمهورية الفرنسية التعبير عن علامة تقدير بتكليفي وضع إكليل الزهور هذا في مكان الاغتيال نفسه».

وأوضح قصر الإليزيه أن «هذا الاعتراف التاريخي هو جزء من سياسة الذكرى.. تهدف إلى النظر للتاريخ بصراحة والإقرار به».

ومنذ تسلمه السلطة في 2017، ضاعف ماكرون مبادراته في إطار مساعي تضميد الذاكرة بين الفرنسيين والجزائريين.

وفي 8 مارس الجاري، كرم ماكرون الأشخاص الذين قُتلوا قبل 60 عاما في محطة مترو شارون بباريس خلال تظاهرة من أجل السلام في الجزائر قمعتها بعنف الشرطة الفرنسية التي كان يقودها يومها موريس بابون.

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