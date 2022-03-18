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تبون: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 06:08 مساء
تبون: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم
تبون في لقطة مأخوذة من فيديو نشر على حسابه على تويتر، 13 ديسمبر 2020، (ا ف ب)
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اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة أن «جرائم الاستعمار» الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم، داعيا إلى «معالجة منصفة» لملف الذاكرة، كما جاء في رسالة نشرتها الرئاسة بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع اتفاقيات إيفيان التي مهدت لاستقلال الجزائر.

وجاء في الرسالة التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الحكومية «أَشرقت في سماء الجزائر المجاهدة في ذلك اليوم تَباشيرُ النَّصر واستمد منها الشعب الجزائري القوة والعزيمةَ، لمجابهة آثار دمار واسِع مَهُول.. وخَرابٍ شَامِلٍ فَظِيعْ، يَشْهد على جرائمِ الاستعمارِ البشعةِ التي لن يَطالَها النسيان، ولن تسقطَ بالتقادم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف تبون في رسالته بمناسبة «عيد النصر» أنه «لا مناص من المعالجة المسؤولة المُنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ في أَجواء المصارحة والثقة».

وذكّر بمطلب بلاده «استرجاعِ الأرشيف، واستجلاءِ مصير الـمفقودين أثناء حرب التحرير الـمجيدة، وتعويضِ ضحايا التجارب النووية» التي بدأت في العام 1960 واستمرت ست سنوات، أي أربع سنوات بعد استقلال الجزائر.

الاستعمار الفرنسي للجزائر استمر 132 عاما
ووقّعت الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 18 مارس العام 1962، اتفاقيات إيفيان (منطقة وسط شرق فرنسا)، التي نصّت على وقف إطلاق النار في منتصف نهار اليوم التالي بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب.

ونصّت الاتفاقيات أيضا على تنظيم استفتاء لتقرير المصير جرى في الأول من يوليو العام 1962، وصوّت فيه الجزائريون بأغلبية ساحقة على الاستقلال وإنهاء 132 عامًا من الاستعمار الفرنسي.

ومنذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون الرئاسة الفرنسية، اتخذ سلسلة مبادرات على صلة بالذاكرة، ومنها تكليف المؤرخ بنجامان ستورا بإعداد تقرير عن «تنقية الذاكرة المتعلقة بالاستعمار والحرب في الجزائر» سلّمه إلى الرئيس الفرنسي في يناير العام 2021.

ومن آخر مبادرات تضميد الجراح بين الشعبين، وضع السفير الفرنسي في الجزائر الخميس إكليلا من الزهور في مكان اغتيال الكاتب الجزائري مولود فرعون مع خمسة من رفاقه، على يد «منظمة الجيش السري» التي كانت رافضة لاستقلال الجزائر وتضم فرنسيين.

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