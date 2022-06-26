«المالية» تحيل أذونات صرف رواتب يونيو لمصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تحويل أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يونيو للجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.

جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.

ونص البند الأول من القرار رقم «540»، على أن «يعمل بجدول المرتبات الموحد وفقًا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 212) لسنة 2021».

وفي الفقرة الثانية من القرار، تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.