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باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 03:10 مساء
باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية
باشاغا أمام ساعة «بيج بن» الشهيرة في لندن، 21 يونيو 2022. (صفحة باشاغا على فيسبوك)
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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إن خارطة الأمم المتحدة انتهت «دون نجاح»، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم أممي.

وغرد باشاغا على حسابه بموقع «تويتر» قائلًا: «انتهت خارطة الأمم المتحدة دون نجاح. أثني على جهودهم المبذولة على مدى السنوات الـ11 الماضية»، مؤكدًا أن الوقت قد حان للحل الليبي.

وعبر رئيس الحكومة المكلف عن تطلعه للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها أخيرًا.

وتهدف «خارطة الطريق نحو التعافي» إلى تحقيق «الاستقرار والتعافي» من أجل «ضمان مستقبل أفضل لليبيا»، وتشدد على «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير، ويكون هو صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله».

باشاغا يبعث رسالة إلى غوتيريس بشأن «قيادته ليبيا لإجراء الانتخابات»
وأمس الأربعاء، بعث باشاغا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال فيها إن «تفويض المنظمة لتحديد مسار الانتخابات انتهى رسميًا الآن»، متابعًا أنه بصفته «رئيس وزراء ليبيا المنتخب من مجلس النواب، سيقود الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة».

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ورحب بالمشاركة المستمرة للأمم المتحدة في المساعدة في تنفيذ خارطة الطريق، غير أنه أكد التزامه بحل ليبي- ليبي، متوقعًا القيام خلال الأشهر المقبلة «بخطوات كبيرة» نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية وتنفيذ الأولويات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اقترحها.

رسائل الأمم المتحدة للقادة الليبيين بخصوص تاريخ 22 يونيو
بدورها، حثت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي، في إشارة إلى موعد انتهاء المرحلة الانتقالية الذي حدده ملتقى الحوار الوطني الليبي في جنيف. 

وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إحاطة رسمية «تأسف الأمم المتحدة لأن عديد المعالم البارزة في خارطة الطريق السياسية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي جرى تبنيها في تونس في نوفمبر 2020، قد ضاعت على مدار العام 2021، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021».

وأضاف «لقد حددت خارطة الطريق انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو بشرط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا الوقت، وهو ما لم يحدث»، واستطرد قائلًا «نحث القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي. وبدلًا من ذلك، نشجعهم على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا».

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