ضبط كميات كبيرة من أسلاك الكهرباء المسروقة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة النواقية في بنغازي كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية المسروقة، يقدر وزنها بخمسة قناطير.

تعود بداية الواقعة إلى رصد دورية لأعضاء التحريات بالمركز دخانا كثيفا ينبعث من أحد المنازل، خلال مرورهم خلف مبنى الجوازات بالمنطقة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وطرق أفراد التحريات باب المنزل الذي تتصاعد منه الدخان، وعند سؤال صاحبه أفاد بأنه لا يعلم شيئا عنه، ثم انتقل أحد أفراد الدورية لمعاينة المكان من الباب الخلفي للمنزل، ليعثر على الكوابل النحاسية مشتعلة داخل السور، وعلى الفور ضبط صاحب المنزل، ونقل الكابلات النحاسية على متن الدورية التابعة للمركز.

وبالاستدلال مع المتهم، اعترف باستيلائه على الأسلاك المسروقة، ثم أحيل إلى النيابة العامة.