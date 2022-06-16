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الدبيبة: «المركزي» يحتفظ بنحو 50 مليار دولار احتياطات ويمكننا الصمود مع إغلاقات النفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 12:15 صباحا
الدبيبة: «المركزي» يحتفظ بنحو 50 مليار دولار احتياطات ويمكننا الصمود مع إغلاقات النفط
الدبيبة متحدثا في كلمة مسجلة بثتها منصة «حكومتنا». الثلاثاء 17 مايو 2022 (أرشيفية: لقطة من الشاشة)
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طمأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، الليبيين، بشأن القدرة على الصمود، في ظل إغلاق معظم حقول النفط، ما أوقف الإنتاج لأجل غير معلوم.

وإن كانت ليبيا ستنجو من إغلاق آخر لآبار النفط في ليبيا، قلل الدبيبة في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية أمس الثلاثاء، من الانعكاسات السلبية بسبب العدد القليل لسكان ليبيا، بالإضافة إلى ذلك يحتفظ المصرف المركزي بنحو 50 مليار دولار من الاحتياطات، وما زال إنتاج الغاز مستمرًا، لذلك يعتقد أن السلطات يمكنها التماسك أكثر.

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وانعكس الخلاف على السلطة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا على أهم مورد رئيسي لليبيين بعدما انخفض الإنتاج اليومي بنحو 1.1 مليون برميل هذا الأسبوع.

وجاء التراجع الأخير بعد إغلاق مجموعة من المحتجين ميناءي النفط الرئيسيين في شرق السدرة ورأس لانوف، في وقت اقتصر الإنتاج على ضخ قرابة 100 ألف برميل يوميًا فقط، وهي الأزمة التي ستزيد من تفاقم نقص الإمدادات في السوق العالمية.

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