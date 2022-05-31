Atwasat

وزارة النفط تحذر من مخاطر استمرار الإغلاقات: أزمة كهرباء وتضرر المكامن وخسارة زبائن بالسوق الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 12:11 مساء
وزارة النفط تحذر من مخاطر استمرار الإغلاقات: أزمة كهرباء وتضرر المكامن وخسارة زبائن بالسوق الدولية
ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

عددت وزارة النفط والغاز من الآثار السلبية لإغلاق بعض الحقول والموانئ النفطية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز، وتتضمن أزمات في قطاع الكهرباء، ونقص الوقود وغاز الطهي، وأيضا خسارة عوائد وزبائن لليبيا في سوق الطاقة الدولية.

وأصدرت الوزارة، بيانا توضيحيا، اليوم الثلاثاء، وهو للجنة التي شكلتها لمتابعة هذا الملف، حيث أشارت إلى أنه «لا علاقة لأي مكون أو تكتـل مدني بعملية الإقفال، وأن مـن أغلق الحقول والموانئ النفطية جهة عسكرية (حرس المنشآت)، بتعليمات من أطرف سياسية».

الإضرار بالبنية التحتية للقطاع وموقع ليبيا في الأسواق العالمية
وأشار البيان إلى توصل اللجنة لهذه القناعة «بعد التواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى جنوب وغرب وشرق البلاد؛ للوقوف على حقيقة دوافع عملية الإقفال، وعلى الرغم من وجود أسباب ومطالبات لأهل المناطق المجاورة للمواقع النفطية البعض منها مشروع، لكن لم يشاركوا في عملية الإقفال الأخيرة، ولم يوافقوا عليها، وما زالت لجنة الإقفالات في تواصل مستمر مع الفاعلين بالهلال النفطي، وسيعقد قريبا اللقاء مع نخبة منهم لهدف توضيح موقف الأهالي من الإقفالات».

وحذرت اللجنة من «الإضرار بموقع ليبيا في الأسواق العالمية؛ نتيجة عدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها، وكذلك الإضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة، وتعاني من مشاكل فنية عدة، وبحاجة إلى أعمال للصيانة، إلا أن النتائج المترتبة والتداعيات على إيقاف الإنتاج وتصدير النفط في ظل عدم وجـود سعات تخزينية في الحقول والموانئ لتخزين النفط الخام والمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي سيؤدي إلى الإيقاف التام للحقول»، حسب البيان.

البيان يحذر من أزمة طاقة وتضرر المكامن وخسارة زبائن دوليين
ونبه البيان إلى خمسة آثار أخرى لتلك الأزمة أولها «انقطاع الغاز عن محطات توليد الطاقة، والذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها عن المدن الليبية، ويكون كاملا في بعض المناطق، ويكون التأثير أشد في المنطقة الشرقية (خصوصا محطات الكهرباء في الزويتينة وشمال بنغازي)».

- حمودة: فقدان 600 ميغاوات بسبب استمرار إقفال النفط.. والمناطق الشرقية ستتأثر أكثر
- الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال بنغازي والزويتينة
- عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا
- جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

وتشمل تلك الآثار أيضا «انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار الخام ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمية، وفقدان زبائن في السوق الدولية وهذا بدوره سيؤثر على مصداقية التعاملات مع الدولة الليبية في المستقبل، وتأثير الإففال السلبي على المكامن النفطية والمعدات والتسهيلات السطحية، وتوقف مصفاة الزاوية ينتج عنه تفاقم شح الوقود وغاز الطهي».

وأعربت وزارة النفط عن أملها أن «يحييد القطاع من الصراعات والتجاذبات السياسية، والمصالح الجهوية والخاصة، ورفض التدخلات الأجنبية على السيادة الوطنية، وترك وزارة النفط والغاز في المتابعة والإشراف على القطاع، والتوزيع العادل للتنمية المستدامة للمناطق المجاورة للمواقع النفطية، والتواصل مع جميع الأطراف لإنهاء أزمة إقفال إنتاج وتصدير النفط بما يرضي الجميع، مع وضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين

الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين
بالصور.. الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

بالصور.. الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
الفلسطينيون يحيون مرور 50 عاماً على عملية مطار اللد.. وحضور الناجي الوحيد من المنفذين الثلاثة للعملية

الفلسطينيون يحيون مرور 50 عاماً على عملية مطار اللد.. وحضور الناجي الوحيد من ...
«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. وتتحدث عن أمور مجهولة

«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. وتتحدث عن أمور مجهولة
إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات

إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات
كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع

المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع
كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟

كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟
«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل البلديات

طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل ...
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
بعد إسبانيا والمغرب .. كيف ينجح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا؟

بعد إسبانيا والمغرب .. كيف ينجح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا؟
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا

«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا
البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة

البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة
العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء

العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الجنيه وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الجنيه وتراجع اليورو ...
«هيومن رايتس» تدعو «الجنائية الدولية» للتحقيق في زرع «فاغنر» ألغاما بطرابلس
«هيومن رايتس» تدعو «الجنائية الدولية» للتحقيق في زرع «فاغنر» ...
وزارة النفط تحذر من مخاطر استمرار الإغلاقات: أزمة كهرباء وتضرر المكامن وخسارة زبائن بالسوق الدولية
وزارة النفط تحذر من مخاطر استمرار الإغلاقات: أزمة كهرباء وتضرر ...
عقيلة وباشاغا يصلان إلى مقر ديوان مجلس النواب في سرت
عقيلة وباشاغا يصلان إلى مقر ديوان مجلس النواب في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف
باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس ......
عقيلة يطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المعتدين على مقدرات الشعب
عقيلة يطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المعتدين على ......
عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية
عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية...
عقيلة وباشاغا يصلان إلى مقر ديوان مجلس النواب في سرت
عقيلة وباشاغا يصلان إلى مقر ديوان مجلس النواب في سرت...
وزارة النفط تحذر من مخاطر استمرار الإغلاقات: أزمة كهرباء وتضرر المكامن وخسارة زبائن بالسوق الدولية
وزارة النفط تحذر من مخاطر استمرار الإغلاقات: أزمة كهرباء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط