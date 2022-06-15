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المجلس التسييري: توفير سكن لنازحي بنغازي بمشروع «جردينة ودريانة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 12:25 صباحا
المجلس التسييري: توفير سكن لنازحي بنغازي بمشروع «جردينة ودريانة»
جانب من اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي واتحاد نازحي بنغازي (صفحة البلدية على فيسبوك)
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استعرض المجلس التسييري لبلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الحلول للنازحين، من بينها توفير سكن ضمن مشروع الإسكان العام بمنطقتي جردينة ودريانة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد نازحي بنغازي عصام محمد الدادسي، بحضور عدد من أعضاء اتحاد النازحين، وفق بيان نشرته صفحة بلدية بنغازي على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن اللقاء تطرق إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بإيجاد حلول عملية للنازحين، التي من بينها توفير سكن ضمن مشروع الإسكان العام بمنطقتي جردينة ودريانة لمن يرغب في ذلك من المواطنين النازحين المدمرة منازلهم جراء الحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي، الذين جرى حصرهم ضمن كشوفات اتحاد النازحين ولجنة الحصر بقطاع المرافق.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول العمل على صيانة ورصف عدد من الشوارع داخل منطقه وسط البلاد.

جانب من اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي واتحاد نازحي بنغازي (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي واتحاد نازحي بنغازي (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي واتحاد نازحي بنغازي (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي واتحاد نازحي بنغازي (صفحة البلدية على فيسبوك)
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