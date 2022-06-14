Atwasat

باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 10:15 مساء
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في سرت، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وشدد باشاغا، خلال اللقاء الذي حضره نائباه خالد الأسطى وسالم الزادمة، وعدد من الوزراء بالحكومة، على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.

- عقيلة صالح يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت

وأضاف البيان أن «الحاضرين ناقشوا تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأكدوا ضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية ضمن المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة».

عقيلة صالح يلتقي أعضاء مجلس الدولة
وفي وقت سابق، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أيضًا أعضاء مجلس الدولة أنفسهم، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة سرت.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء المستشار عقيلة صالح مع أعضاء مجلس الدولة «تناول مستجدات الأوضاع في البلاد، لا سيما المسارين السياسي والدستوري».

ويتزامن ذلك مع اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري التي بدأت، الأحد، في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة التي يتعين خلالها التوافق حول ما تبقى من المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور.

جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل...
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في القاهرة
اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في ...
مخالفة مطعمين وإقفال ثالث ومخبز لعدم توافر التراخيص والشروط الصحية في سرت
مخالفة مطعمين وإقفال ثالث ومخبز لعدم توافر التراخيص والشروط ...
الدبيبة يطلع على جاهزية «الطيران الإلكتروني» لأداء المهام المكلف بها
الدبيبة يطلع على جاهزية «الطيران الإلكتروني» لأداء المهام المكلف ...
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة الوقود ببنغازي
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
الدبيبة يعتمد الأول من فبراير يوما وطنيا للكشافة والمرشدات
الدبيبة يعتمد الأول من فبراير يوما وطنيا للكشافة والمرشدات...
الدبيبة يطالب بحصر المرضى بكافة المناطق وإصلاح جهاز الإمداد الطبي
الدبيبة يطالب بحصر المرضى بكافة المناطق وإصلاح جهاز الإمداد ......
«إيريني» تجري مناورة تدريبية بالبحر المتوسط
«إيريني» تجري مناورة تدريبية بالبحر المتوسط...
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة الوقود ببنغازي
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة......
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط