باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في سرت، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وشدد باشاغا، خلال اللقاء الذي حضره نائباه خالد الأسطى وسالم الزادمة، وعدد من الوزراء بالحكومة، على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.

- عقيلة صالح يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت

وأضاف البيان أن «الحاضرين ناقشوا تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأكدوا ضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية ضمن المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة».

عقيلة صالح يلتقي أعضاء مجلس الدولة

وفي وقت سابق، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أيضًا أعضاء مجلس الدولة أنفسهم، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة سرت.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء المستشار عقيلة صالح مع أعضاء مجلس الدولة «تناول مستجدات الأوضاع في البلاد، لا سيما المسارين السياسي والدستوري».

ويتزامن ذلك مع اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري التي بدأت، الأحد، في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة التي يتعين خلالها التوافق حول ما تبقى من المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور.

جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت. الثلاثاء 14 يونيو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)