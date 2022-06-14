عقيلة صالح يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة سرت، وذلك بعد تعليق جلسة النواب إلى الغد.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء المستشار عقيلة صالح مع أعضاء مجلس الدولة «تناول مستجدات الأوضاع في البلاد، لا سيما المسارين السياسي والدستوري».

وأضاف المركز الإعلامي أن اللقاء حضره عضوا مجلس النواب زايد هدية وبدر النحيب. ومن بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين حضروا اللقاء مع عقيلة صالح في سرت كل من نزار كعوان، وعبدالسلام الصفراني، وسعد بن شرادة، وآخرون.

- بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة (فيديو)

وسيصوت مجلس النواب «غدًا على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022»، بعدما علق جلسته اليوم في سرت لتمكين الأعضاء من مراجعة مشروع القانون المعدل من قبل الحكومة المكلفة من المجلس وتقديم ملاحظاتهم بشأنه إلى اللجنة المالية، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.

ويأتي لقاء عقيلة مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في سرت، بالتزامن مع اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري التي بدأت، الأحد، في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة التي يتعين خلالها التوافق حول ما تبقى من المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور.

لقاء عقيلة صالح مع عدد من أعضاء مجلس الدولة في سرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع عدد من أعضاء مجلس الدولة في سرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع عدد من أعضاء مجلس الدولة في سرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (مجلس النواب)