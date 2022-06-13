إدارة ميناء طبرق تؤكد استعدادها لتدشين رحلات بحرية مع تركيا وعدد من الدول

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إدارة ميناء طبرق البحري استعدادها لتدشين خط بحري ورحلات مع تركيا وعدد من الدول، بحسب ما نشره المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك».

وعقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع إدارة ميناء طبرق البحري بحضور آمر قاعدة طبرق البحرية ووكيل ديوان البلدية.

ووصف المجلس البلدي طبرق الاجتماع بـ«المهم»، موضحًا أنه خصص «لمناقشة ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية بخصوص إمكانية تدشين خط بحري مع تركيا وعدد من الدول الأخرى لبحث إمكانية فتح هذه الخطوط البحرية».

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وأضاف المجلس البلدي طبرق أن «إدارة ميناء طبرق البحري أكدت أنها على أتم الاستعداد لتدشين هذه الرحلات البحرية من ميناء طبرق البحري»، مشيرًا إلى أن الاجتماع جرت خلاله أيضًا مناقشة ما تحتاجه صالة المسافرين وأن «بلدية طبرق وعدت بتقديم المساعدة».

تفعيل ميناء طبرق

ويسعى المجلس التسييري إلى تفعيل دور ميناء طبرق البحري بشكل أكبر بحيث لا يقتصر العمل على ميناء بنغازي فقط، من حيث استقبال البضائع والبواخر وغيرها وتقديم كافة التسهيلات للتجار ليكون ميناء طبرق البحري وجهة لكافة التجار بالمنطقة الشرقية وليبيا عامة، بحسب تصريح سابق للناطق باسم البلدية مروان يونس إلى «بوابة الوسط».

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع إدارة الميناء. الإثنين 13 يونيو 2022. (بلدية طبرق)

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع إدارة الميناء. الإثنين 13 يونيو 2022. (بلدية طبرق)

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع إدارة الميناء. الإثنين 13 يونيو 2022. (بلدية طبرق)