بوالخطابية يبحث آليات إعادة تفعيل ميناء طبرق البحري «بشكل أوسع»

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مسؤولي ميناء طبرق البحري وشركة البريقة لتسويق النفط ونقابة المخلصين, 13 أبريل 2020 (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم الإثنين، مع مسؤولي ميناء طبرق البحري وشركة البريقة لتسويق النفط ونقابة المخلصين، السبل لإعادة تفعيل الميناء بشكل أوسع.

وقال مروان يونس، الناطق باسم بلدية طبرق إلى «بوابة الوسط» إن المجلس التسييري يسعى لتفعيل دور ميناء طبرق البحري بشكل أكبر حتى لا يقتصر العمل على ميناء بنغازي فقط، من حيث استقبال البضائع والبواخر وغيرها وتقديم كافة التسهيلات للتجار ليكون ميناء طبرق البحري وجهة لكافة التجار بالمنطقة الشرقية وليبيا عامة.

وأضاف يونس، أن المجلس التسييري لبلدية طبرق اتفق مع شركة البريقة على تقديم الكميات التي تحتاجها البواخر من الوقود للعودة لبلدها وتسخير كافة الإمكانات لها حتى يجذبها ميناء طبرق البحري، كما تم الاتفاق على تشديد الأمن بالميناء من حيث الدخول والخروج بالإضافة لإلزام المخلصين بضرورة التسجيل بنقابة المخلصين وإظهار التعريف لجميع عناصر الأمن بالميناء.