بوالخطابية يبحث آليات إعادة تفعيل ميناء طبرق البحري «بشكل أوسع»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 13 أبريل 2020, 10:38 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مسؤولي ميناء طبرق البحري وشركة البريقة لتسويق النفط ونقابة المخلصين, 13 أبريل 2020 (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم الإثنين، مع مسؤولي ميناء طبرق البحري وشركة البريقة لتسويق النفط ونقابة المخلصين، السبل لإعادة تفعيل الميناء بشكل أوسع.

وقال مروان يونس، الناطق باسم بلدية طبرق إلى «بوابة الوسط» إن المجلس التسييري يسعى لتفعيل دور ميناء طبرق البحري بشكل أكبر حتى لا يقتصر العمل على ميناء بنغازي فقط، من حيث استقبال البضائع والبواخر وغيرها وتقديم كافة التسهيلات للتجار ليكون ميناء طبرق البحري وجهة لكافة التجار بالمنطقة الشرقية وليبيا عامة.

وأضاف يونس، أن المجلس التسييري لبلدية طبرق اتفق مع شركة البريقة على تقديم الكميات التي تحتاجها البواخر من الوقود للعودة لبلدها وتسخير كافة الإمكانات لها حتى يجذبها ميناء طبرق البحري، كما تم الاتفاق على تشديد الأمن بالميناء من حيث الدخول والخروج بالإضافة لإلزام المخلصين بضرورة التسجيل بنقابة المخلصين وإظهار التعريف لجميع عناصر الأمن بالميناء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو
رياضة عالمية
«تيك توك دوك».. طبيب يكافح «كورونا» بفيديوهات طريفة
منوعات
طرح أغنية «إنت بطل» لمساندة مرضى «كورونا»
ثقافة وفن
مستشفى دروغبا يفتح أبوابه لمصابي «كورونا»
رياضة عالمية
عماري زايد ينعي مقتل 4 أساتذة جامعيين في «معركة أبوقرين»
ليبيا
السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيروس «كورونا» يظهر في تحاليل مرضى متعافين