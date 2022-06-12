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الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا يدعم جهود المفوضية العليا لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 03:46 مساء
الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا يدعم جهود المفوضية العليا لإجراء الانتخابات
لقاء السايح مع وفد الاتحاد العام لعمال ليبيا، الأحد 12 يونيو 2022. (مفوضية الانتخابات)
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أكد الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، مساندته ودعمه جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، مثمنًا ما أنجزته المفوضية في مراحل العملية الانتخابية، وسعيها للإيفاء بالتزاماتها أمام الليبيين.

جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت عقب لقاء رئيس مجلس إدارتها عماد السايح ظهر اليوم الأحد، مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، وذلك بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

التواصل مع المهتمين بالعملية الانتخابية
وأوضحت المفوضية أن لقاء السايح مع وفد الاتحاد العام لعمال ليبيا، يأتي في إطار التواصل مع كافة مكونات الشعب الليبي المهتمة بالعملية الانتخابية، التي ينتظر الليبيون استئنافها خلال الفترة المقبلة لاختيار ممثليهم في السلطة السياسية.

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وانطلقت في وقت سابق اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماعات الجولة الأخيرة للمسار الدستوري بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي يأمل أن يتمكن خلالها وفدا المجلسين من حسم الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

مذكرة تفاهم بين اتحاد نقابات العمال ومفوضية الانتخابات
وأضافت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن اجتماع السايح مع وفد الاتحاد العام لعمال ليبيا، جرت خلاله مناقشة مشروع إعداد مذكرة تفاهم بين الاتحاد والمفوضية لوضع استراتيجية لمراقبة العملية الانتخابية.

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