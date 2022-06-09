السايح يعرب لوليامز عن استعداد مفوضية الانتخابات لدعم مفاوضات القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن استعداد المفوضية «لدعم مفاوضات القاهرة» الخاصة بالمسار الدستوري الذي من المقرر أن تستأنف جولته الثالثة الأسبوع المقبل، بحسب تغريدة نشرتها وليامز عبر حسابها على «تويتر».

والتقت وليامز في وقت سابق اليوم الخميس، مع السايح وعضو مجلس إدارة المفوضية عبدالحكيم الشعاب، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، لبحث اخر تطورات العملية الانتخابية المقررة في ضوء المستجدات المحلية والدولية، وفق المفوضية.

وليامز تطلع السايح على الجولة الأخيرة للمسار الدستوري

وقالت وليامز عبر حسابها على «تويتر» إنها أطلعت السايح خلال اللقاء «على الجولة الأخيرة المقبلة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 12 يونيو، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن».

- السايح يبحث مع وليامز تطورات العملية الانتخابية

وأضافت في تغريدة ثانية أن السايح «أعرب خلال اللقاء عن استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لدعم نتائج مفاوضات القاهرة، وأطلعني على الخطوات الحالية التي تتخذها المفوضية لضمان استعدادها لدعم العملية».

تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية للتوافق

وذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من جهتها عبر موقعها على الإنترنت، أن لقاء السايح ووليامز «استعرض اللقاء سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة».

وأضافت المفوضية أن «وليامز أكدت على تجديد دعم المجتمع الدولي لهذه المساعي»، وثمنت في ذات الوقت جهود المفوضية المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات.