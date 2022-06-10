المشري يستعرض مع المبعوث الفرنسي رؤية للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الجمعة، على رؤية المجلس الأعلى للدولة للخروج من حالة الانسداد السياسي من خلال التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء المشري مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير بحضور سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

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وأطلع المبعوث الفرنسي خلال اللقاء المشري على ما خلصت إليه الاجتماعات التي عُقدت في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا، والتي شاركت فيها فرنسا، مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة لإنهاء العمل على المسار الدستوري؛ وذلك للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفق البيان.

وأجرى المبعوث الفرنسي عديد اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى ليبيا تركزت على مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل وضع حد لاستمرار أزمتها مع اقتراب انتهاء أجل خارطة الطريق في يونيو الجاري.