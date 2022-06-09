سولير لـ«المنقوش»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا وصولا لحل سياسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، اليوم الخميس، إن بلاده «ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا، وصولاً إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي».

جاء ذلك خلال لقاء سولير في طرابلس مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، حيث تناولت المباحثات مستجدات العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وكانت مستجدات العملية السياسية في ليبيا محور مشاورات المبعوث الفرنسي في طرابلس، الخميس، مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

مشاورات إيطالية وفرنسية في طرابلس

وبدأ سولير، أمس الأربعاء، لقاءات في طرابلس، بالاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك رفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس لوفرابير دوهيلين، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما بدأ المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، مشاوراته في طرابلس، أمس الأربعاء، بلقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. جاء ذلك في تغريدة مقتضبة للسفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»، مشيرة إلى أن السفير جوزيبي بوتشينو حضر اللقاء أيضًا، دون مزيد التفاصيل.

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نشاط مكثف مع قرب انتهاء خارطة الطريق

ويأتي هذا في ظل حراك دولي نشط خلال الفترة الأخيرة، مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.

وفي إطار هذا النشاط، رأست مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الثلاثاء، جلسة عامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، بالتعاون مع فرنسا، وحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

كما عُقد اجتماع آخر ضم ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، في تونس، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.