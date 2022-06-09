اللافي للمبعوث الفرنسي: «الرئاسي» اقترب من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن المجلس اقترب من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة الوطنية؛ سعيًا لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار الدائم.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الفرنسي الخاص لليبيا بول سولير، رفقة سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، لبحث سبل التعاون بين البلدين، حسب تغريدة الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة على حسابها في موقع «تويتر»، اليوم الخميس.

من جانبه، عبر المبعوث الفرنسي عن أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي على المسار السياسي، والجهود الحالية للوصول إلى قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات.

اللافي: مشروع المصالحة وصل إلى مراحل متقدمة

والثلاثاء الماضي، أصدر عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بيانًا مقتضبًا حول مشروع المصالحة الوطنية، أعلن فيه وصول المشروع إلى «مراحل متقدمة من الإنجاز»، بعد لقاءات شملت جميع الأطراف، والاستماع إلى الجميع دون استثناء.

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واعتبر اللافي أن المصالح الوطنية بمثابة «مشروع وطني ملكيته» للشعب، و«متحرر من كل القيود والتوجيهات»، مؤكدًا الحرص على أن «يتأسس بشكل صحيح بعيدًا عن العاطفة والحسابات الضيقة»، وأكد أن مشروع المصالحة الوطنية سيكون «أول لبنة في مشروع بناء الدولة».