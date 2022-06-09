Atwasat

المبعوث الفرنسي يؤكد للسايح دعم بلاده مساعي إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 01:37 مساء
المبعوث الفرنسي يؤكد للسايح دعم بلاده مساعي إجراء الانتخابات في ليبيا
لقاء السايح مع المبعوث الفرنسي، 9 يونيو 2022، (مفوضية الانتخابات)
alwasat radio

أكد المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا بول سولير، دعم بلاده مساعي إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وأشاد سولير، خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بمستوى جاهزية المفوضية، والجهود التي بذلتها في مراحل العملية الانتخابية المنجزة، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

وتناول اللقاء المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية.

كما استعرض اللقاء حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية؛ لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.

السايح يبحث مع وليامز المسار الانتخابي
والتقى السايح، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لبحث آخر تطورات العملية الانتخابية المقررة في ضوء المستجدات المحلية والدولية.

- السايح يبحث مع وليامز تطورات العملية الانتخابية

واستعرض الطرفان سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة، حيث أكدت وليامز دعم المجتمع الدولي لمساعي المفوضية، مثمنة جهودها في سبيل توفير «ظروف مثالية» لإجراء الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية
ثورة فى الثورة

ثورة فى الثورة
أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك

أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك
الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان

الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان
مرض «بلاتر» يمنعه من الإدلاء بشهادته في قضية فساد

مرض «بلاتر» يمنعه من الإدلاء بشهادته في قضية فساد
روتردام تبني قرية على سطوح المدينة

روتردام تبني قرية على سطوح المدينة
بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة

بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة
مودريتش باق مع ريال مدريد حتى 2023

مودريتش باق مع ريال مدريد حتى 2023
مصر تطرح أصولا بـ40 مليار دولار للقطاع الخاص.. وتستهدف نمو 7%

مصر تطرح أصولا بـ40 مليار دولار للقطاع الخاص.. وتستهدف نمو 7%
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال في نهائيات السلة

فوز الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال في نهائيات السلة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟
البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق الأوسط

البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق ...
ما قبل «22 يونيو».. وما بعده

ما قبل «22 يونيو».. وما بعده
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المبعوث الفرنسي يؤكد للسايح دعم بلاده مساعي إجراء الانتخابات في ليبيا
المبعوث الفرنسي يؤكد للسايح دعم بلاده مساعي إجراء الانتخابات في ...
اللافي للمبعوث الفرنسي: «الرئاسي» اقترب من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة
اللافي للمبعوث الفرنسي: «الرئاسي» اقترب من وضع الترتيبات النهائية...
«أم محمد».. كيف تورطت امرأة أميركية في قيادة أعمال إرهاب ببنغازي وسورية والعراق؟
«أم محمد».. كيف تورطت امرأة أميركية في قيادة أعمال إرهاب ببنغازي ...
أورلاندو لـ«المنفي»: إيطاليا حريصة على عودة الاستقرار إلى ليبيا
أورلاندو لـ«المنفي»: إيطاليا حريصة على عودة الاستقرار إلى ليبيا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
المزيد
سولير لـ«المنقوش»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا وصولا لحل سياسي
سولير لـ«المنقوش»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا......
انعقاد منتدى للأعمال الفرنسي - الليبي 20 يونيو
انعقاد منتدى للأعمال الفرنسي - الليبي 20 يونيو...
مديرية أمن بنغازي: ضبط متهم ضرب مواطنا ببندقية على رأسه
مديرية أمن بنغازي: ضبط متهم ضرب مواطنا ببندقية على رأسه...
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني...
أورلاندو لـ«المنفي»: إيطاليا حريصة على عودة الاستقرار إلى ليبيا
أورلاندو لـ«المنفي»: إيطاليا حريصة على عودة الاستقرار إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط