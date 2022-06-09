المبعوث الفرنسي يؤكد للسايح دعم بلاده مساعي إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا بول سولير، دعم بلاده مساعي إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وأشاد سولير، خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بمستوى جاهزية المفوضية، والجهود التي بذلتها في مراحل العملية الانتخابية المنجزة، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

وتناول اللقاء المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية.

كما استعرض اللقاء حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية؛ لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.

السايح يبحث مع وليامز المسار الانتخابي

والتقى السايح، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لبحث آخر تطورات العملية الانتخابية المقررة في ضوء المستجدات المحلية والدولية.

- السايح يبحث مع وليامز تطورات العملية الانتخابية

واستعرض الطرفان سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة، حيث أكدت وليامز دعم المجتمع الدولي لمساعي المفوضية، مثمنة جهودها في سبيل توفير «ظروف مثالية» لإجراء الانتخابات.