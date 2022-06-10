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منظمة الهجرة تمد مركزين صحيين في ليبيا بشحنة أدوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 11:36 صباحا
منظمة الهجرة تمد مركزين صحيين في ليبيا بشحنة أدوية
أدوية مقدمة من منظمة الهجرة إلى مركزين صحيين في ليبيا. (منظمة الهجرة)
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قدمت منظمة الهجرة الدولية هذا الأسبوع بالتنسيق مع وزارة الصحة شحنة أدوية لمركزي «عبدالجليل» و«خلة الفرجان» للرعاية الصحية الأولية.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب، الجمعة، إن الشحنة شملت «أدوية ضرورية لإدارة وعلاج الأمراض المزمنة التي تمثل العبء الأكبر للمرض في ليبيا»، منبهة إلى أن قطاع الصحة في ليبيا يواجه «نقصا حادا» في الإمدادات الطبية والأدوية.

الدبيبة: وزارة الصحة في فوضى عارمة
ويناير الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «وزارة الصحة بشكل أو بآخر في فوضى عارمة» كما أن «إداراتها ترفض التغيير»، موضحا أن القطاع يعاني «من تردي في مستوى الخدمات ويأن من الفساد» المستشري في القطاع.

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وأشار الدبيبة إلى معاناة جهاز الإمداد الطبي من هذا الوضع والإجراءات المعقدة بالوزارة للحصول على الإمدادات الطبية لتوزيعها على المرافق الصحية، لافتا إلى أن هناك أدوية يجري استيرادها دون داعي، وأخرى يجري إعدامها بالمستشفيات بعد انتهاء صلاحياتها وثالثة تتكدس لدى المستشفيات دون استخدام أو إعادة التوزيع لمناطق أخرى تحتاجها.

ونبه إلى أن هناك «إسرافا وعبثا بالأدوية» التي يجري استيرادها عبر تهريبها وبيعها في السوق السوداء، مؤكدا أن «وزارة الصحة بشكل أو بآخر في فوضى عارمة وجهاز الإمداد الطبي لا يبعد كثيرا عن هذه الفوضى العارمة وهو جزء أصيل» من المنظومة الصحية.

أدوية مقدمة من منظمة الهجرة إلى مركزين صحيين في ليبيا. (منظمة الهجرة)
أدوية مقدمة من منظمة الهجرة إلى مركزين صحيين في ليبيا. (منظمة الهجرة)
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