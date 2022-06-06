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تزايد حالات الاشتباه بفيروس كورونا في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 06 يونيو 2022, 01:30 صباحا
تزايد حالات الاشتباه بفيروس كورونا في بني وليد
رئيس اللجنة الاستشارية المعنية بفيروس كورونا في بلدية بني وليد أحمد الزيادي (الإنترنت)
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قال رئيس اللجنة الاستشارية المعنية بفيروس كورونا في بلدية بني وليد أحمد الزيادي، إن هناك تزايدًا في الحالات المصابة بأعراض مشتبه في أنها ناجمة عن فيروس كورونا، خاصة ارتفاع درجة الحرارة لدى الكبار والأطفال.

وأشار الزيادي، في تصريح لـ«بوابة الوسط» إلى وجود بعض الأعراض في حالات الإصابة مثل «القيء والإسهال واحتقان في الرقبة»، مشيرًا إلى أن معظم حالات ارتفاع درجة الحرارة لا تستجيب إلى مخفضات الحرارة بسرعة.

- «مكافحة الأمراض»: بدء إعطاء الجرعة الرابعة المضادة لفيروس كورونا

وشدد على ضرورة العودة لإجراء مسحات كورونا لمعظم الحالات المصابة من أجل الوصول إلى التشخيص الصحيح ومعرفة الأسباب لعلاجها.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدء إعطاء الجرعة الرابعة المضادة لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين.

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