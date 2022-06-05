مهلة 72 ساعة لإخلاء المباني المقامة فوق مسار النهر الصناعي المغذي لبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

باشرت غرفة العمليات الأمنية المشكّلة بقرار النائب العام، حملة إنذار لإخلاء المباني المقامة فوق خط النهر الصناعي المغذي لمدينة بنغازي بمياه الشرب، تمهيدًا لإزالتها نهاية الأسبوع الجاري.

وأفادت غرفة العمليات الأمنية، بأن حملة الإنذار شملت أصحاب المباني العشوائية فوق خط النهر الصناعي من مفترق منطقة المساكن، مرورًا بطريق النهر وصولًا إلى منطقة الهواري، وفق منشور عبر صفحة إدارة البحث الجنائي على «فيسبوك».

وأمهلت القوات المشاركة في الحملة التي بدأت اليوم الأحد، وهي الإدارة العامة للبحث الجنائي ومديرية أمن بنغازي وجهاز الحرس البلدي وكتيبة حماية وتأمين مشروع النهر الصناعي، أصحاب المباني 72 ساعة لإخلاء مبانيهم استعدادًا لانطلاق عملية إزالة جميع ما يعيق إمدادات خط النهر الصناعي.

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وتطلق الغرفة، عبر الآليات الثقيلة نهاية الأسبوع الجاري، المرحلة الثانية من عملية تأمين إمدادات المياه للمدينة بإزالة المباني فوق خط النهر الصناعي، وكذلك إزالة جميع الوصلات غير الشرعية المربوطة بشكل جائر على خطوط النهر الصناعي، بإسناد من القوات المسلحة المتمثلة في اللواء طارق بن زياد المعزز واللواء 106 مجحفل.

وكانت غرفة العمليات الأمنية برئاسة اللواء صلاح هويدي قد حذرت أصحاب المباني المنتشرة فوق مسار خط النهر الصناعي بتعرضهم للمساءلة القانونية لتعريضهم الأمن المائي للمدينة للخطر.

جانب من حملة أمنية على المباني المقامة فوق مسار النهر الصناعي المغذي لبنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي ليبيا)

جانب من حملة أمنية على المباني المقامة فوق مسار النهر الصناعي المغذي لبنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي ليبيا)

جانب من حملة أمنية على المباني المقامة فوق مسار النهر الصناعي المغذي لبنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي ليبيا)

جانب من حملة أمنية على المباني المقامة فوق مسار النهر الصناعي المغذي لبنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي ليبيا)