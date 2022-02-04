إزالة مجمعات المياه والتوصيلات العشوائية على النهر الصناعي من العوينية إلى الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

أقفلت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الجمعة، مجمعات المياه غير القانونية على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي الممتدة من مدينة العوينية والرياينة وصولاً للحدود الإدارية لمدينة الزنتان.

كما أزالت الدوريات أيضا التوصيلات العشوائية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن الأمر يأتي ضمن حملة الإدارة لإزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.