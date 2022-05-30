الدبيبة يتعهد بمعالجة أزمة محطتي شمال بنغازي والزويتينة الكهربائيتين

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بتكثيف العمل مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلة خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة عن الخدمة، بسبب استمرار توقف تصدير النفط والغاز.

وقال الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «ساءني خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة من الخدمة، بسبب استمرار توقيف تصدير النفط والغاز. هذا الأمر يرفع التحدي أمامنا ونحن نستقبل فصل الصيف بفقدان نحو 600 ميغاوات من الشبكة، سوف نكثف العمل مع الجهات المعنية لمعالجة الإشكالية في أقرب وقت».

- الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال بنغازي والزويتينة

- حمودة: فقدان 600 ميغاوات بسبب استمرار إقفال النفط.. والمناطق الشرقية ستتأثر أكثر

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشركة العامة للكهرباء، توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، ما تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي، وفقد 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة إن تلك «الأزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى على المناطق الشرقية»، وأن ذلك الفقدان يأتي في الوقت الذي يسابق فيه العاملون في قطاع الكهرباء الزمن من أجل مجابهة الزيادة في الاستهلاك.