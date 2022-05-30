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حمودة: فقدان 600 ميغاوات بسبب استمرار إقفال النفط.. والمناطق الشرقية ستتأثر أكثر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 07:58 مساء
حمودة: فقدان 600 ميغاوات بسبب استمرار إقفال النفط.. والمناطق الشرقية ستتأثر أكثر
الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة إن الشبكة العامة للكهرباء فقدت نحو 600 ميغاوات، بسبب استمرار إقفال النفط والغاز وتوقف إمدادات حقل الاستقلال.

وأوضح حمودة اليوم الإثنين أن إقفال حقل تسبب في فقدان 60 مليون قدم مكعب من الغاز كانت مخصصة لمحطات الجناح الشرقي في الشبكة، وخاضة محطتي شمال بنغازي وزويتنة، حسبما ذكر عبر حسابه بموقع «تويتر».

المناطق الشرقية ستتأثر سلبيًا بشكل أكبر
وأضاف أن «الأزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى على المناطق الشرقية»، وأن ذلك الفقدان يأتي في الوقت الذي يسابق فيه العاملون في قطاع الكهرباء الزمن من أجل مجابهة الزيادة في الاستهلاك.

يأتي ذلك في وقت تعلن فيه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها تولي اهتماما بملف الكهرباء، ففي 9 مايو الجاري تفقد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي الذي يجري تنفيذه «ضمن خطة عودة الحياة لتفعيل مشاريع التنمية». وتهدف المحطة إلى رفع القدرات الإنتاجية بـ670 ميغاوات، من أجل القضاء على العجز الحاصل في الشبكة.

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محطات في طرابلس ومصراتة وطبرق
وبدأت الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ المحطة في مايو 2021، ضمن خطتها الاستراتيجية للرفع من القدرة الإنتاجية في مختلف مناطق البلاد للتغلب على العجز الحاصل والانقطاع المتكرر للتيار.

وفي اليوم ذاته (9 مايو)، أأعلن الدبيبة منح علاوة ميدانية شهرية للعاملين بشركة الكهرباء بقيمة 600 دينار تصرف اعتبار من يناير  2022.

وتسعى شركة الكهرباء لإنشاء عدة محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.

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