Atwasat

ضبط أطفال سرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منازل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 08:27 صباحا
ضبط أطفال سرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منازل في بنغازي
الأطفال الثلاثة المتهمون بارتكاب سرقات في بنغازي، 23 مايو 2022، (أمن بنغازي)
alwasat radio

ضبط مركز شرطة سيدي خليفة أطفالًا سرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منازل جيرانهم بمنطقة سيدي خليفة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ إلى مركز شرطة سيدي خليفة ضد مجهول سرق أغراضًا من منزله ومصوغات ذهبية، ثم حرر مواطن آخر في المنطقة نفسها محضرًا بسرقة 1700 دينار من منزله وخاتم ذهب ودبلة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وعلى الفور، كلف فريقًا للبحث والتحري في هذه الوقائع، حيث توجه إلى موقع تلك الجرائم لجمع المعلومات وتنفيذ إيقافات مُفاجئة.

واشتبه الفريق في أحد الأشخاص خلال تلك الإيقافات؛ حيث جرى نقله إلى مركز الشرطة، وتبين أنه مواليد العام 2005، واعترف بسرقته منزل الشاكي الأول رفقة شخصين مواليد العامين 2002 و2007، إذ كان أحدهما معتاد الدخول إلى منزل الشاكي كونه جاره، واستغل خروج الأسرة إلى حفل زفاف لتنفيذ جريمتهم، كما أقر المتهم الأول بسرقة منزل الشاكي الثاني.

وضبط أعضاء التحريات المتهمين الآخرين، الذين اعترفا أيضًا بما نسب إليهم، وجرى إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوسط» تكشف عن تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

«الوسط» تكشف عن تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة

إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»

منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني

في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري

«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري
بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا

بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا

عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»

الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»
بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»

بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»
وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما

وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا

شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا

«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نتائج تحقيقات النيابة في هجمات مسلحة بمصراتة وتمنهنت وواحة الفقهاء
نتائج تحقيقات النيابة في هجمات مسلحة بمصراتة وتمنهنت وواحة ...
حالة الطقس الثلاثاء.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
حالة الطقس الثلاثاء.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار...
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة ...
ضبط أطفال سرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منازل في بنغازي
ضبط أطفال سرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منازل في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الغرب
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الغرب...
إخماد حريق شاحنة الوقود في بنغازي (فيديو)
إخماد حريق شاحنة الوقود في بنغازي (فيديو)...
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)...
ضبط أطفال سرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منازل في بنغازي
ضبط أطفال سرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منازل في بنغازي...
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط