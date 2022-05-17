Atwasat

باشاغا يصل سرت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 08:05 مساء
باشاغا يصل سرت
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وصل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مساء الثلاثاء، إلى مدينة سرت، بعد ساعات من خروجه من العاصمة طرابلس التي وصلها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» بأن باشاغا سيعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم للحديث عن الأحداث التي جرت عقب دخوله العاصمة طرابلس وخروجه منها.

وأكد باشاغا، في وقت سابق اليوم، أنه غادر طرابلس بعد ساعات من إعلان دخولها بـ«سلام وأمن» واستقباله من أهلها بـ«شكل ممتاز»، متهمًا مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحة الوطنية بالتصعيد العسكري.

هجوم متبادل بين الدبيبة وباشاغا
وهاجم باشاغا في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر» حكومة الوحدة الوطنية، واصفًا سلوكها بـ«الهستيرية»، كما اتهمها بمواجهة «السلام بالعنف والسلاح»، معتبرًا أن ذلك «دليل قاطع على أنها ساقطة وطنيًا وأخلاقيًا، ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة».

- باشاغا يلمح لمغادرته طرابلس: جئنا بالسلام ولم نرض بالمساس بأمن العاصمة وأهلها
- الدبيبة يخاطب النائب العام والمدعي العسكري لفتح تحقيق بشأن أحداث طرابلس
- عودة الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات أعقبت دخول باشاغا العاصمة

في المقابل، رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ذلك واصفًا باشاغا وحكومته بـ«طيور الشر»، وقال: «إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم بالانتخابات»، ومضى مشددًا: «لن ننسى من اعتدى علينا».

خسائر مادية وإدانات دولية لاشتباكات طرابلس
وتسببت الاشتباكات التي جرت بين القوات الموالية للدبيبة وباشاغا في طرابلس في إلحاق خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة بمنطقة الاشتباكات، وشكل الدبيبة لجنة لتقييمها وتعويض أصحابها.

ولقيت هذه التطورات ردود فعل وساعة النطاق في الأوساط الدبلوماسية، حيث دعت السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنب التصعيد والحفاظ على الهدوء ودعم العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث

اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)

في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح ...
رئيس «تويتر» يدافع عن استراتيجية الشركة.. وإيلون ماسك يرد برمز مسيء

رئيس «تويتر» يدافع عن استراتيجية الشركة.. وإيلون ماسك يرد برمز مسيء
السعودية: وفاة أحد التوأمين اليمنيين السياميين بعد فصلهما

السعودية: وفاة أحد التوأمين اليمنيين السياميين بعد فصلهما
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة

«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة
«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران ...
إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي

إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة الأخيرة»؟

المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة ...
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
شاهد .. في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟

شاهد .. في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ويحذر: العنف سيؤدي لمزيد الانقسام
المنفي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ويحذر: العنف سيؤدي لمزيد ...
الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستحقيها
الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات ...
الدبيبة لعمداء البلديات: الانتخابات وتفعيل الإدارة المحلية من أهم أهداف الحكومة
الدبيبة لعمداء البلديات: الانتخابات وتفعيل الإدارة المحلية من أهم...
المنفي يعود إلى طرابلس بعد لقاء قيادات اجتماعية ومدنية بالمنطقة الشرقية
المنفي يعود إلى طرابلس بعد لقاء قيادات اجتماعية ومدنية بالمنطقة ...
الدبيبة يعفي اللواء أسامة جويلي من إدارة الاستخبارات العسكرية
الدبيبة يعفي اللواء أسامة جويلي من إدارة الاستخبارات العسكرية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم...
المزيد
الدبيبة: الأوضاع في طرابلس مستقرة والانتخابات هي الحل
الدبيبة: الأوضاع في طرابلس مستقرة والانتخابات هي الحل...
باشاغا يصل سرت
باشاغا يصل سرت...
وليامز: التوافق على عدد كبير من مواد الدستور في اجتماعات القاهرة
وليامز: التوافق على عدد كبير من مواد الدستور في اجتماعات ......
الدبيبة يعفي اللواء أسامة جويلي من إدارة الاستخبارات العسكرية
الدبيبة يعفي اللواء أسامة جويلي من إدارة الاستخبارات ......
المنفي يعود إلى طرابلس بعد لقاء قيادات اجتماعية ومدنية بالمنطقة الشرقية
المنفي يعود إلى طرابلس بعد لقاء قيادات اجتماعية ومدنية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط