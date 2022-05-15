«مكافحة الأمراض»: 6 إصابات متوسط الحالات الإيجابية لـ«كورونا» الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، إن متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بلغ ست حالات الأسبوع الماضي. جاء ذلك وفق التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي خلال الفترة بين 7 و 12 مايو.

وأوضح المركز، في بيان، أن متوسط عدد العينات بلغ 302 عينة، فيما بلغت نسبة الحالات الموجبة 2%، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الحالات المتعافية بلغ حالتين اثنتين. ونوه البيان إلى عدم تسجيل حالات وفيات.

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«مكافحة الأمراض» يحذر

وفي منتصف أبريل الماضي، حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).

ويوم السبت، حذر المركز من أن ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالًا على تلقي اللقاح، والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة. وناشد المركز، في بيان، جميع المواطنين «سرعة التوجه لمراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بأعراض الفيروس».