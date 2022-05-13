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«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غربا بدءا من السبت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 07:46 مساء
«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غربا بدءا من السبت
خريطة جوية، (أرشيفية: الأرصاد)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا بداية من غدٍ السبت على المناطق الغربية.

وقال المركز إن الفرصة ما زالت مهيأة خلال اليومين المقبلين، لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، خصوصًا الدواخل «أجدابيا وسهل بنغازي والمنطقة المتدة جنوبًا من المرج إلى درنة، وبعض الأماكن في الواحات»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأظهر البيان أن المناطق السابقة ستشهد انتشار سحب رعدية، كما ستتكاثر السحب من حين إلى آخر على الداوخل من مصراتة إلى سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

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