الشؤون الاجتماعية تكشف تطورا جديدا بشأن منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق 18 سنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تطورًا جديدًا بخصوص منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق 18 سنة.

وأوضحت أنه جار تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بهن، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي؛ لتبدأ بعد ذلك عملية صرفها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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كما بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني سير عمل مشروع منحة الزوجة والأولاد، واستكمال الملاحق الخاصة بمنحة الأولاد عن الشهور الماضية، وذلك لصرف المنحة خلال الأيام المقبلة لمن عدلوا أو أضافوا أرقام حساباتهم، وجرت الموافقة عليها من المصارف.

المستفيدون من منحة الزوجة والأبناء

وخلال شهر رمضان الماضي، عكفت «الشؤون الاجتماعية» على إتمام إجراءات ملحق للأسر التي لم تصرف منحة الأولاد وسبق أن أدخلت بياناتها عبر منصة مشروع منحة الزوجة والأولاد عن فترة الستة أشهر التي قامت الوزارة بإحالة قيمتها مسبقًا، بإجمالي 52 مليونًا و296 ألفًا و500 دينار.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة 66 ألفًا و412 أسرة، وكذلك عدد الأولاد المستفيدين من هذه المنحة 33 ألفًا و737 طفلًا.