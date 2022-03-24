«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، عن إحالة منحة الأبناء للمصارف، عن شهور يناير وفبراير ومارس الجاري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها أنجزت منحة الأبناء عن الشهور الأولى من العام الجاري وجرى تحويلها للمصارف، على أن تنجز الأشهر الستة القادمة في غضون أسبوعين.

وذكّرت الوزارة، في منشورها، بتوجيهات «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لصرفها بشكل مستمر لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الليبية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها».

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وثمّنت أيضًا جهود الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي على تعاونهم لصرف المنحة.

وفي 15 مارس، أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022م عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لمناسبة شهر رمضان.