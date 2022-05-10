«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة بسرت

القاهرة - بوابة الوسط

علق مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء، التي عقدها بمدينة طبرق وذلك بعدما قرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء، والتصويت على عقد جلسة خلال الفترة المقبلة في سرت، على ما أفاد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريح صحفي.

وقال بليحق إن مجلس النواب استمع خلال جلسته الرسمية اليوم «لإحاطة عن أعمال لجنة تعديل مسوَّدة الدستور في اجتماعات القاهرة»، دون أن يوضح طبيعة المناقشات ورؤية الأعضاء لاجتماعات المسار الدستوري التي تجرى برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي ستستأنف في 15 مايو الجاري.

قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية

و«ناقش مشروع قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية، وخلص المجلس لاستدعاء رئيس صندوق الإنماء لإيضاح عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون، كما صوت المجلس على عقد جلسة الفترة المقبلة في مدينة سرت دعمًا للحكومة لمباشرة عملها من مدينة سرت، وبذلك عُلقت الجلسة».

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وبدأت الجلسة الرسمية للمجلس، ظهر اليوم، برئاسة النائب الأول للرئيس فوزي النويري، بسبب سفر رئيس المجلس عقيلة صالح إلى القاهرة. وقال بليحق في تصريح سابق إن جلسة اليوم مخصصة «لمناقشة أعمال لجنة تعديل مسوَّدة الدستور خلال اجتماع القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وما يستجد من أعمال.

إحالة مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط

وأمس الإثنين، أحال مجلس النواب المشروع إلى مقترح الميزانية العامة للعام 2022 المقدمة من الحكومة المكلفة إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية، وذلك بعد مناقشته من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

وطلب رئيس لجنة الموازنة والمالية والتخطيط عمر تنتوش من أعضاء مجلس النواب تقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية خلال خمسة أيام اعتبارًا من أمس الأحد بسبب ضيق الوقت وفق نص الدعوة التي نشرها مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

واقترحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب ميزانية بلغت قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي، موزعة على أربعة أبواب، للمرتبات والدعم والتنمية والتشغيل تنتظر إقرارها من المجلس.

جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 10 أبريل 2022. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 10 أبريل 2022. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 10 أبريل 2022. (مجلس النواب)