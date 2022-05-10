Atwasat

«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة بسرت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 04:20 مساء
«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة بسرت
جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 10 أبريل 2022. (مجلس النواب)
alwasat radio

علق مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء، التي عقدها بمدينة طبرق وذلك بعدما قرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء، والتصويت على عقد جلسة خلال الفترة المقبلة في سرت، على ما أفاد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريح صحفي.

وقال بليحق إن مجلس النواب استمع خلال جلسته الرسمية اليوم «لإحاطة عن أعمال لجنة تعديل مسوَّدة الدستور في اجتماعات القاهرة»، دون أن يوضح طبيعة المناقشات ورؤية الأعضاء لاجتماعات المسار الدستوري التي تجرى برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي ستستأنف في 15 مايو الجاري.

قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية
و«ناقش مشروع قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية، وخلص المجلس لاستدعاء رئيس صندوق الإنماء لإيضاح عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون، كما صوت المجلس على عقد جلسة الفترة المقبلة في مدينة سرت دعمًا للحكومة لمباشرة عملها من مدينة سرت، وبذلك عُلقت الجلسة».

- تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة
- مجلس النواب يعلق جلسته إلى الغد ويحيل مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط
- بقيمة تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع ميزانية 2022 لـ«النواب»

وبدأت الجلسة الرسمية للمجلس، ظهر اليوم، برئاسة النائب الأول للرئيس فوزي النويري، بسبب سفر رئيس المجلس عقيلة صالح إلى القاهرة. وقال بليحق في تصريح سابق إن جلسة اليوم مخصصة «لمناقشة أعمال لجنة تعديل مسوَّدة الدستور خلال اجتماع القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وما يستجد من أعمال.

إحالة مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط
وأمس الإثنين، أحال مجلس النواب المشروع إلى مقترح الميزانية العامة للعام 2022 المقدمة من الحكومة المكلفة إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية، وذلك بعد مناقشته من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

وطلب رئيس لجنة الموازنة والمالية والتخطيط عمر تنتوش من أعضاء مجلس النواب تقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية خلال خمسة أيام اعتبارًا من أمس الأحد بسبب ضيق الوقت وفق نص الدعوة التي نشرها مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

واقترحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب ميزانية بلغت قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي، موزعة على أربعة أبواب، للمرتبات والدعم والتنمية والتشغيل تنتظر إقرارها من المجلس.

جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 10 أبريل 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 10 أبريل 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 10 أبريل 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 10 أبريل 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 10 أبريل 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 10 أبريل 2022. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد 1 - 1 المدينة» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد 1 - 1 المدينة» في الدوري الممتاز
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب

كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
أحلام خارج التغطية

أحلام خارج التغطية
تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم

تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم
مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»

مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد

3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
كاركاتير خيري - أوكرانيا

كاركاتير خيري - أوكرانيا
«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب

«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة

الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا

شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا
إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية

إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته ...
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية

«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية
خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول القاعدة الدستورية

خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول ...
بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022

بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال...
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
هيئة البحث عن المفقودين تتعرف على هوية جثة مجهولة
هيئة البحث عن المفقودين تتعرف على هوية جثة مجهولة
انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة نتائج اجتماع القاهرة الخاص بالمسار الدستوري
انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة نتائج اجتماع القاهرة الخاص بالمسار ...
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم القصَّر في ليبيا
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم القصَّر ...
باشاغا يدعو إلى حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية
باشاغا يدعو إلى حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة بسرت
«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة ......
المنفي يطلع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية
المنفي يطلع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية...
المنفي يبحث مع المبروك الأوضاع المالية للحكومة
المنفي يبحث مع المبروك الأوضاع المالية للحكومة...
باشاغا يدعو إلى حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية
باشاغا يدعو إلى حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية ......
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم القصَّر في ليبيا
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط