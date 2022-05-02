بالصور.. صلاة العيد في مدن ليبيا بالجنوب والشرق والغرب...

أدى الليبيون صلاة عيد الفطر، صباح الإثنين، في جميع ربوع البلاد.
واحتشد المصلون في الساحات والمساجد بمدن غات والكفرة ودرنة والمرج والقبة والبيضاء وعين زارة والزاوية، حسب الصور المتداولة على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
- بحضور المنفي.. أهالي طرابلس يؤدون صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء
- أهالي سرت يؤدون صلاة العيد في مسجد الرباط بحضور باشاغا
- أهالي بنغازي يؤدون صلاة العيد بحضور حفتر
كما حرص رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على أداء الصلاة مع المواطنين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، فيما حضر رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى سرت حيث أدى الصلاة بمسجد الرباط، كما تواجد قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، لأداء الصلاة وسط المواطنين أمام ضريح شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة بنغازي.
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