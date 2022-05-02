أهالي سرت يؤدون صلاة العيد في مسجد الرباط بحضور باشاغا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أدى عدد من أهالي سرت صلاة عيد الفطر في مسجد الرباط، صباح الإثنين، بحضور رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ونائبيه سالم الزادمة، وخالد الأسطى.

كما تواجد أيضا عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة المكلفة، وعضو مجلس النواب عن سرت حسن الزرقاء، وعميد المجلس البلدي سرت مختار خليفة، ومختار محلة الرباط.

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تحدث خطيب المسجد عن فضل العيد، داعيا إلى المصالحة الوطنية بين الليبيين داخل البلاد وخارجها، حيث سيسهم ذلك في تحقيق الاستقرار.



باشاغا خلال أدائه صلاة العيد داخل المسجد.

المصلون داخل المسجد.

عدد من المصلين خارج المسجد.