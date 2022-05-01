باشاغا يطلق مبادرة لحوار يشمل «كافة الأطراف»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عن «إطلاق حوار وطني، بمبادرة من الحكومة بغية التواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول معًا إلى توافق وطني حقيقي».

وقال باشاغا، في كلمة مصورة بثتها صفحته على «فيسبوك»، إن المبادرة تهدف إلى «ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع».

وتابع أن حكومته «مدت أيديها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس، مع أي طرف يعتقد أن حكومتنا أتت ضده أو بمواجهته ومحاربته».

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وفيما يتعلق بتسلم الحكومة مهامها من مقارها في العاصمة طرابلس، قال: «إننا التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال والاحتراب مهما كانت الأسباب».

رسالة من باشاغا لـ«حاملي السلاح»

وختم باشاغا كلمته قائلاً: «شبابنا حاملي السلاح نقدر مخاوفهم وتحملهم المسؤوليات الأمنية والعسكرية آن الآوان لبناء دولتكم والثقة في أنفسكم وقدرتكم على بناء وطنكم».

وفي مطلع مارس الماضي منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وهي الخطوة التي رفضها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الذي يتمسك بتسليم السلطة عقب انتخابات برلمانية.