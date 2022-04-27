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باشاغا: ناقشت مع كبار المسؤولين الأميركيين جهود إجراء انتخابات في الوقت المناسب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 01:13 صباحا
باشاغا: ناقشت مع كبار المسؤولين الأميركيين جهود إجراء انتخابات في الوقت المناسب
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الأول من مارس 2022، (صورة من فيديو)
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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنه ناقش مع كبار المسؤولين في واشنطن اليوم الثلاثاء الجهود المبذولة لإجراء «انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب».

وكتب باشاغا، عبر حسابه على «تويتر»: «تواصلت اليوم مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقشنا الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب من أجل النهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي».

وتابع أن «ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل».

- باشاغا يؤكد ضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات مالية شفافة
- عقيلة صالح يبحث مع باشاغا مستجدات العملية السياسية

يأتي هذا فيما لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها، منذ كلف مجلس النواب حكومة جديدة، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية.

وعلى خلفية هذه الأزمة، جرى إغلاق حقول وموانئ نفطية، أفقدت ليبيا حوالي نصف إنتاجها اليومي، فيما أكد باشاغا خلال لقاء مع أهالي بمنطقة الهلال النفطي الأحد الماضي، ضرورة «استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين».

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