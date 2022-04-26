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عقيلة صالح يبحث مع باشاغا مستجدات العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 01:00 صباحا
عقيلة صالح يبحث مع باشاغا مستجدات العملية السياسية
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستقبل رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا. (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
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بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، مستجدات العملية السياسية مع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة رفقة وفد وزاري بمكتبه بمدينة القبة، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة المكلفة على «فيسبوك».

- باشاغا من سبها: لن تقدم حكومتى وعودا.. بل ستشرع في تنفيذ الإصلاحات

وأفاد البيان بأن باشاغا أطلع المستشار عقيلة صالح على «كافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة عقب حصولها على الثقة من مجلس النواب، في سبيل توفير كافة الخدمات للمواطن الكريم».

والجمعة الماضية 22 أبريل، قال فتحي باشاغا إن حكومته «لن تقدم وعودًا كغيرها من الحكومات، بل ستشرع في تنفيذ الإصلاحات».

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستقبل رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا. (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستقبل رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا. (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستقبل رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا. (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستقبل رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا. (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستقبل رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا. (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستقبل رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا. (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
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