المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعتزم عقد اجتماعات تفاعلية مع السلطات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يعتزم عقد اجتماعات تفاعلية مع السلطات الليبية «لإدارة العلاقة معها»، وذلك لتحقيق تقدم والوصول إلى «مذكرة تفاهم جديدة»، مشيرًا إلى أنه كان يعتزم زيارة ليبيا لكنه لم يتمكن من ذلك.

وطالب خان في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، حول الوضع في ليبيا، الدول الأعضاء بضرورة تقديم الدعم اللازم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددًا على أن ذلك «أمر مهم جدًا».

وذكر خان أنه تحدث مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بالخصوص، مشيرًا إلى أنهما سيحاولان العمل معًا في إطار ولايته «حتى نحسن من أدائنا»

وذكر خان في إحاطته أن «هناك تحديات عدة في ليبيا منها الوضع السياسي والوضع الأمني لها آثار على التحقيقات الجارية التي يقوم بها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية».