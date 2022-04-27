Atwasat

باشاغا يطلب من صنع الله إحالة مقترحاته لحفظ الإيرادات لإنهاء إقفال النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 09:41 مساء
باشاغا يطلب من صنع الله إحالة مقترحاته لحفظ الإيرادات لإنهاء إقفال النفط
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طلب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله «بشكل عاجل» إحالة مقترحاته «بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط»، مشددًا على ضرورة «ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفاظًا على مصلحة المواطن».

جاءت مطالبة باشاغا في رسالة وجهها إلى صنع الله، لإطلاعه على الإجراءات المتبعة من حكومته لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، والتي نشرها المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحته على «فيسبوك».

تواصلات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف
وأكد باشاغا في رسالته إلى صنع الله أن حكومته «قامت بإجراء تواصلات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي والاستماع لمطالب المحتجين»، مشيرًا إلى أنهم «أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات».

- باشاغا يؤكد ضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات مالية شفافة
- شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي يفوضون باشاغا بتمثيلهم ويعلنون شروط فتح النفط
- خلال اتصال مع باشاغا.. وليامز: يجب النأي عن استخدام النفط كسلاح لأغراض سياسية

كما أكد باشاغا أن حكومته تبذل مجهودات لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط لما لها من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية وكذلك للبنية التحتية للقطاع النفطي، وتسعى بشكل حثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط.

آليات منضبطة ومحددة لإدارة الإيرادات النفطية
وشدد باشاغا في رسالته إلى صنع الله على ضرورة «التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب»، لأن المؤسسة الوطنية للنفط هي «الجهة المسؤولة على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيرادته».

كما أكد باشاغا في رسالته استعداد الحكومة المكلفة من مجلس النواب «الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسيًا».

ويأتي طلب باشاغا من صنع الله، تجديدًا لإعلانه خلال زيارته منطقة الهلال النفطي الأحد الماضي، ضرورة «استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين».

أسباب إقفال النفط
وقبل أسبوعين، أقفل محتجون في مناطق بشرق وجنوب ليبيا، حقول وموانئ مطالبين بتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وإحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى التحقيق.

وعلى إثرها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» في 6 حقول نفطية من بينها حقلا الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا، بالإضافة إلى ميناءين نفطيين هما البريقة والزويتينة، لتعذر إيفاء المؤسسة بالتزاماتها التعاقدية جراء الوضع المستجد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية
بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة

بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة
أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»

أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا

ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا
كوجيتو الكاره

كوجيتو الكاره
كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر

شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر
عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية

عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
شاهد في «وسط الخبر»: فرقة زرياب تحيي الأغاني الفزانية القديمة

شاهد في «وسط الخبر»: فرقة زرياب تحيي الأغاني الفزانية القديمة
عن الوجع والسهريات

عن الوجع والسهريات
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة

جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع الدولار وهبوط اليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار وهبوط اليورو في السوق الموازية
معهد أميركي: «غصن الزيتون» الروسي لم ينسِ باشاغا خلافه السابق مع موسكو
معهد أميركي: «غصن الزيتون» الروسي لم ينسِ باشاغا خلافه السابق مع ...
حكومة الوحدة الوطنية تحيي الذكرى الأولى لليوم الوطني للمرأة الليبية
حكومة الوحدة الوطنية تحيي الذكرى الأولى لليوم الوطني للمرأة ...
خالد مازن يكلف العكعاك بمهام مدير أمن منفذ رأس إجدير
خالد مازن يكلف العكعاك بمهام مدير أمن منفذ رأس إجدير
باشاغا يطلب من صنع الله إحالة مقترحاته لحفظ الإيرادات لإنهاء إقفال النفط
باشاغا يطلب من صنع الله إحالة مقترحاته لحفظ الإيرادات لإنهاء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
المزيد
المسماري: تشبث الدبيبة بالسلطة يهدد بعودة لغة السلاح في ليبيا
المسماري: تشبث الدبيبة بالسلطة يهدد بعودة لغة السلاح في ......
شاهد في «اقتصاد+»: تكثيف حملات الرقابة على الأغذية والأدوية
شاهد في «اقتصاد+»: تكثيف حملات الرقابة على الأغذية والأدوية...
الحداد يطلع المنفي على جهود توحيد المؤسسة العسكرية
الحداد يطلع المنفي على جهود توحيد المؤسسة العسكرية...
باشاغا يطلب من صنع الله إحالة مقترحاته لحفظ الإيرادات لإنهاء إقفال النفط
باشاغا يطلب من صنع الله إحالة مقترحاته لحفظ الإيرادات لإنهاء......
خالد مازن يكلف العكعاك بمهام مدير أمن منفذ رأس إجدير
خالد مازن يكلف العكعاك بمهام مدير أمن منفذ رأس إجدير...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط