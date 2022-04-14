السيفاو والقيب يوقعان قرار إيفاد أكثر من 7 آلاف طالب لاستكمال الدراسات العليا بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير التعليم الفني بحكومة الوحدة الوطنية، يخلف السيفاو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، قرارًا بإيفاد أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة «الأوائل» لاستكمال دراستهم العليا بالخارج، وفق ما أعلنته وزارة التعليم الفني والتقني.

جاء توقيع القرار خلال احتفالية نظمتها الجمعية الوطنية للمتفوقين والموهوبين، اليوم الخميس، حضرها إلى جانب السيفاو والقيب وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومن مديري الإدارات والمكاتب، وأولياء أمور الطلبة الأوائل والمتفوقين.

توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات المتفوقين

وقالت وزارة التعليم الفني والتقني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاحتفالية جرى خلالها توقيع مذكرة التعاون المشترك بين صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل والتأهيل والجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب في مجال تطوير واستيعاب القدرات الوطنية من المتفوقين والموهوبين.

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وهنأ وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو، في ختام الحفل، جميع الطلبة الأوائل متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية والبحثية، وأن تعود دراستهم العليا بالنفع على دولتهم ليبيا.

الدبيبة يتحدث عن مشكلة في إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج

يأتي توقيع قرار إيفاد الطلاب للدراسة بالخارج، بعد ساعات من حديث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن وجود مشكلة في إيفاد الطلاب إلى الخارج، مؤكدًا أن هناك جامعات ليبية أفضل من تلك التي يسافر إليها الطلاب.

وقال الدبيبة خلال اجتماعه اليوم مع قيادات وزارة التعليم العالي، إن الجامعات الليبية عانت في الأعوام الماضية من العشوائية، وخصوصًا في المواقع البعيدة عن العاصمة طرابلس أو المدن الرئيسية. مشددًا على أنه من المهم وجود كوادر تدريس كافية ومؤهلة بشكل جيد حتى يتطور وضع التعليم الجامعي.