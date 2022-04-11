الحرس البلدي في غريان يلزم محال الحلاقة بتسعيرة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

حدد جهاز الحرس البلدي فرع غريان، تسعيرة موحدة لكافة محال الحلاقة بالمدينة وألزم الحلاقين بالتعامل بها، محذرًا إياهم من مخالفتها، وفق ما أعلنه الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وقامت دوريات جهاز الحرس البلدي فرع غريان، اليوم بجولة تفتيشية على محال الحلاقة لمتابعتها من ناحية التراخيص والنظافة وجهاز التعقيم وإلزامهم بالتسعيرة الموحدة داخل المدينة.

وحدد جهاز الحرس البلدي تسعيرة الحلاقة في مدينة غريان بـ5 دنانير لحلاقة الرأس، و5 دنانير لحلاقة الوجهة، و5 دنانير لحلاقة الأطفال، مطالبًا المواطنين في المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي حلاق يخالف التسعيرة المعلنة.

يأتي ذلك، في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة السلع والخدمات خلال الأسابيع الأخيرة، ما تسبب في استياء المواطنين بسبب غياب دور الأجهزة الرقابية ومتابعتها للأسواق.

جولة الحرس البلدي على محال الحلاة في غريان. (الحرس البلدي غريان)

جولة الحرس البلدي على محال الحلاة في غريان. (الحرس البلدي غريان)

جولة الحرس البلدي على محال الحلاة في غريان. (الحرس البلدي غريان)