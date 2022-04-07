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حملة تفتيش واسعة لمراقبة تسعيرة الدواء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 01:25 صباحا
حملة تفتيش واسعة لمراقبة تسعيرة الدواء
جانب من حملة التفتيش (وال)
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انطلقت، الأربعاء، الحملة الوطنية المشتركة لحماية المستهلك في كافة المدن والمناطق الليبية، والتي يقوم بها جهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأجرت الحملة جولة تفتيشية واسعة شملت شركات الأدوية وأماكن تخزينها، وكذلك الصيدليات والمختبرات الطبية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، من بينها التقيد بالتسعيرة والعمل بها.

وعقد اجتماع مشترك الثلاثاء بمقر جهاز الأمن الداخلي ضم رئيس الجهاز العميد لطفي الحراري، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ومدير الرقـابـة الـداخـلـيـة بمركـز الـرقـابـة عـلى الأغذية والأدوية نوري الضاوي.

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وجرى الاتفاق على إطلاق حملة وطنية لحماية المستهلك في كافة المدن والمناطق الليبية تستهدف أماكن تداول الغذاء والدواء فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها.

كما تهدف الحملة إلى متابعة تطبيق قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالأسعار وغيرها من القرارات التي تحمي المستهلك.

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